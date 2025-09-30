Слънцето ще се крие зад облаци днес в Благоевград, ще бъде 18 градуса

© Днес ще преобладава слънчево време. След обяд над североизточните и планинските райони облачността ще се увеличи и на места там ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е до умерен, в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина временно ще се усили. Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде близко до средното за месеца. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – около 16°, Благоевград – 18 градуса.



Над планините облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. След обяд главно над Рило-Родопската област облачността ще се увеличи и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 4°.



По Черноморието облачността ще е променлива, след обяд над крайните северни райони - значителна и на места ще превали. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.



