Слънце и положителни температури ни очакват днес в Благоевград
В планините ще бъде предимно облачно. В сутрешните часове на места в Западна Стара планина и масивите от Югозападна България ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. На изток ще е почти без валежи. По върховете ще е мъгливо. След обяд облачността ще се разкъсва и намалява, над масивите от Централна и Източна България – до предимно слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – до предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат около 7°-9°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.
