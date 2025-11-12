ЗАРЕЖДАНЕ...
След поредицата инциденти с пешеходци в Благоевград! Подмениха осветителните тела на част от пешеходните пътеки
От публикация на кмета на Община Благоевград Методи Байкушев стана ясно, че още днес са били подменени осветителните тела на част от пешеходните пътеки на бул. "Св. Св. Кирил и Методий".
"Сложихме прожектори на бул. "Васил Левски". Ще осветим всички опасни места в града. Ще има нужда и от някои настройки. Моля за търпение и разбиране", пише още градоначалникът във Facebook.
Припомняме, че кметът Методи Байкушев свика и спешно заседание на общинската комисия по безопасност на движението.
Поредицата от инциденти с пешеходци на територията на Благоевград през последните седмици показват, че са необходими решителни действия за повишаване безопасността на движение.
"Вече разпоредих спешни мерки за поставяне на допълнително осветление на пешеходни пътеки на натоварените артерии в града. Призовавам всички участници в движението да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение", допълни още той.
