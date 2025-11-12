Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
След поредицата от инциденти с пешеходци в Благоевград, станали през последните няколко дни, от Общината бяха предприети спешни действия, с цел превенция. 

От публикация на кмета на Община Благоевград Методи Байкушев стана ясно, че още днес са били подменени осветителните тела на част от пешеходните пътеки на бул. "Св. Св. Кирил и Методий".

"Сложихме прожектори на бул. "Васил Левски". Ще осветим всички опасни места в града. Ще има нужда и от някои настройки. Моля за търпение и разбиране", пише още градоначалникът във Facebook. 

Припомняме, че кметът Методи Байкушев свика и спешно заседание на общинската комисия по безопасност на движението.

Поредицата от инциденти с пешеходци на територията на Благоевград през последните седмици показват, че са необходими решителни действия за повишаване безопасността на движение.

"Вече разпоредих спешни мерки за поставяне на допълнително осветление на пешеходни пътеки на натоварените артерии в града. Призовавам всички участници в движението да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение", допълни още той. 

 

 

 

 

 

 