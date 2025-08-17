ЗАРЕЖДАНЕ...
|След катастрофа: Полицаи ескортираха шофьор, водещ пострадал в болница
Онлайн се появиха кадри как полицаи разчистват пътя на луксозен автомобил в района на гр. Сандански сред опашката, придружени със силно недоволство от страна на останалите участници в движението, тъй като автомобилът е луксозен. Това довело до погрешно впечатление.
От полицията в Благоевград уточняват обаче, че става въпрос за ескортиране на автомобил, транспортиращ пострадал човек към болница.
Около 16:48 часа днес в района на с. Михнево, общ. Петрич е самокатастрофирала лека кола.
Преминаващ водач е спрял и качил пострадалия на автомобила си, за да го транспортира до болницата в Петрич, но се оказало, че трябва да го закара до болнично заведение в Благоевград.
На АМ " Струма" в района между с. Струмяни и гр. Кресна е попаднал в задръстване, при което е потърсено съдействие на тел. 112 за по-бързо придвижване до болничното заведение на лице, което се нуждае от медицинска помощ.
Незабавно се отзовават патрулиращи с мотор полицейски служители на ОДМВР-Благоевград, които помагат автомобила да излезе от задръстването, след което той сам е транспортирал пострадалото лице до болница "Пулс" в Благоевград.
Изводът е, че не всичко е такова, каквото изглежда. Нека не прибързваме със заключенията и нека сме добри на пътя.
