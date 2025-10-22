Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Синдикат "Образование": Металдетекторите няма да възпитат уважение, съпричастност и дисциплина
Автор: Лора Димитрова 10:08Коментари (0)56
©
Синдикат "Образование“ към КТ "Подкрепа“ изразява своята дълбока тревога и възмущение от поредния акт на насилие в българско училище, довел до тежки последици – намушкан ученик. Тази трагедия е поредното доказателство, че системният проблем с агресията в образователната среда не може и няма да бъде решен чрез технически мерки като металдетектори и охрана.

Проблемът е социален, не само технически. Металдетекторите няма да възпитат уважение, съпричастност и дисциплина. Решението не се крие в рамките на входа на училището, а в цялостна държавна политика за възпитание, социална култура и отговорност. Българското общество се нуждае от възпитателна среда, в която родителите, учителите и институциите споделят общи правила и ценности.

Училището трябва да възстанови ролята си на институция на реда и взаимното уважение. Необходими са въвеждане на оценка по дисциплина в свидетелството за завършен клас, която да има реална тежест; ясно дефинирани наказания за груби нарушения на училищните правила, включително временно отстраняване и задължителна работа с психолози; както и превенционни протоколи и системен контрол върху поведението на учениците.

Агресията в училище често започва от липсата на внимание, възпитание и контрол у дома. Затова Синдикат "Образование“ настоява за въвеждане на правна и морална отговорност на родителите за поведението на децата им, за административни и финансови санкции спрямо родители на деца, които системно проявяват агресия, както и за мотивиращи мерки към родителите, които активно сътрудничат на училището и подпомагат възпитателния процес.

Борбата с насилието в училище изисква общи усилия между Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи, социалните служби и неправителствените организации. Само чрез координирана и последователна политика може да се изгради ефективна система за превенция и реакция при случаи на агресия.

Българското училище не се нуждае от повече камери и металдетектори, а от повече уважение, дисциплина и отговорност – от всички: ученици, родители, учители и институции. Без възстановяване на реда и моралните устои, всяка следваща трагедия ще бъде само въпрос на време.

Още по темата: общо новини по темата: 7
22.10.2025 »
22.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
14:58 / 20.10.2025
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
22:24 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
19:14 / 20.10.2025
Актуални теми
12-годишно момче е намушкано в столично училище в кв. "Христо Ботев"
Разпадането на правителството “Желязков”
51-ото Народно събрание
Кабинетът "Желязков"
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: