Симитличанка стана жертва на домашно насилие, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград. В следобедните часове на 13 март в 02 РУ-Благоевград е получено съобщение от 23-годишна жителка на град Симитли, че в къща в града са й нанесени удари в главата, бутана е и е дърпана за косата от 25-годишния мъж, с когото живее на семейни начала.Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.