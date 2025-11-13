На 13 ноември 2025 г. около 01:39 часа е подаден сигнал за изтичане на газ от надземен резервоар с пропан–бутан на територията на ЗМК в Благоевград.На мястото незабавно са изпратени екип на сектор СОД и екип на РСПБЗН–Благоевград. Районът е бил своевременно обезопасен.