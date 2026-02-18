В обедните часове вчера в град Банско, от криминалисти при РУ-Банско е извършена проверка на квартира в града, ползвана от 45-годишен чужд гражданин, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.В нея са открити около 48 броя хапчета, които след направен полеви тест са реагирали положително на наркотик.Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.