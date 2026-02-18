ЗАРЕЖДАНЕ...
Щракнаха белезниците на чужденец в Банско, заради открити наркотици
В нея са открити около 48 броя хапчета, които след направен полеви тест са реагирали положително на наркотик.
Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.
