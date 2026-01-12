ЗАРЕЖДАНЕ...
Ще стане ли 1 евро "Синята зона" в Благоевград?
©
Решението ще гарантира да се премахне маханичното изчисляване на цената от 1 евро и 2 цента, получило се след смяна на валутата на Република България
Това съобщиха в интервю за БНР - Благоевград секретарят на Община Благоевград Десислава Витанова - Кехайова и управителят на "Паркинги и гаражи" ЕООД Бойко Пандурски.
Предложенията за превалутиране на цените на всички останали услуги, предоставяни от "Паркинги и гаражи" и от Общината, спазват този принцип и ще се закръглят към най-близката по-ниска еврова стойност.
Няма да има промени в обхвата на Зоната за платено паркиране в Благоевград преди да е готов Генералният план за организация на движението, който е базиран на задълбочен анализ.
С 5% са увеличени местата за паркиране от хора с трайни увреждания в Зоната за платено паркиране, които от 10 вече са 15%. Паркирането от граждани, притежаващи този тип карта, е безплатно до 3 часа на ден. Това дава възможност повече нуждаещи се да се възползват от правото на безплатно паркиране.
С ограничението на електроавтомобилите за до 3 часа безплатно паркиране в Зоната се въвежда принцип на справедливост и се осигурява по-добра поддръжка на пътната инфраструктура, която тези автомобили също използват.
Още от категорията
/
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Посолството на България в Скопие след нападението: Липсата на нак...
19:24 / 11.01.2026
Ротари клуб Петрич с важно дарение за нуждите на КАТ – Пътна поли...
16:49 / 11.01.2026
Девойката, която спаси Богоявленския кръст край морето, е десеток...
17:28 / 10.01.2026
Кюстендил ще бъде домакин на значимо национално събитие
15:29 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.