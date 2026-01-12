Общински съвет да утвърди цената от 1 евро за час за престой в Зоната за платено паркиране предлага Община Благоевград.Решението ще гарантира да се премахне маханичното изчисляване на цената от 1 евро и 2 цента, получило се след смяна на валутата на Република БългарияТова съобщиха в интервю за БНР - Благоевград секретарят на Община Благоевград Десислава Витанова - Кехайова и управителят на "Паркинги и гаражи" ЕООД Бойко Пандурски.Предложенията за превалутиране на цените на всички останали услуги, предоставяни от "Паркинги и гаражи" и от Общината, спазват този принцип и ще се закръглят към най-близката по-ниска еврова стойност.Няма да има промени в обхвата на Зоната за платено паркиране в Благоевград преди да е готов Генералният план за организация на движението, който е базиран на задълбочен анализ.С 5% са увеличени местата за паркиране от хора с трайни увреждания в Зоната за платено паркиране, които от 10 вече са 15%. Паркирането от граждани, притежаващи този тип карта, е безплатно до 3 часа на ден. Това дава възможност повече нуждаещи се да се възползват от правото на безплатно паркиране.С ограничението на електроавтомобилите за до 3 часа безплатно паркиране в Зоната се въвежда принцип на справедливост и се осигурява по-добра поддръжка на пътната инфраструктура, която тези автомобили също използват.