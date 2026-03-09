Пощенски служители в различни градове на страната, сред които и Благоевград, излязоха на протест, предадеТе настояват да се намерят средства от бюджета за осигуряване на 5% увеличение на заплатите им със задна дата - от 1 януари.Синдикатите от КНСБ посочват, че допълнителните средства трябва да бъдат осигурени чрез удължителния бюджет.Протестната акция в Благоевград преминава спокойно и без напрежение.