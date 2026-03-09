ЗАРЕЖДАНЕ...
Ще си получат ли пенсиите благоевградските пенсионери днес?
©
Те настояват да се намерят средства от бюджета за осигуряване на 5% увеличение на заплатите им със задна дата - от 1 януари.
Синдикатите от КНСБ посочват, че допълнителните средства трябва да бъдат осигурени чрез удължителния бюджет.
Протестната акция в Благоевград преминава спокойно и без напрежение.
Още по темата
/
Делян Пеевски: Внасяме промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността
07:54
Икономисти предупреждават: Всяко увеличение на здравната вноска ще разширява полето за неефективност и нередности
02.03
Министър Бонева от Брюксел: Тук съм, за да спасим европейските средства в период на удължителен бюджет
26.02
Още от категорията
/
Изложбата "Жените творци на Благоевград" превърна фоайето на Община Благоевград в дом на изкуството
06.03
С полагане на цветя в Благоевград бяха отбелязани 145 години от рождението на Тодор Александров
04.03
С военни почести, шествие и ритуал в памет на Апостола Благоевград отбеляза 153 години от гибелта му
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Трогателен жест от деца към благоевградчанките по повод 8-ми март...
16:22 / 08.03.2026
Методи Байкушев: Правата на жените не са паднали от небето
12:23 / 08.03.2026
Заснетият в Благоевград "Пакет Вечност" дебютира предпремиерно на...
08:38 / 08.03.2026
Благоевградчани ще получат хиляди безплатни дръвчета в национална...
08:48 / 07.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.