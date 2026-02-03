ПСС при БЧК постигна договорка със ски зона "Картала" в Рила. Охраната на ски зоната ще се осъществява в почивните дни – събота и неделя, а в делничните дни – при възможност да бъде осигурен екип планински спасители.Напомняме, че ПСС при БЧК няма поети ангажименти със ски зони "Безбог“ в Пирин и "Осогово“ в Осогово, както други по-малки писти. В тези райони ПСС не осигурява спасяване на скиори и сноубордисти, а при настъпил инцидент планинските спасители реагират по стандартния ред като при нещастен случай в планината, съгласно тактическия план на отряда на ПСС, отговарящ за съответния район.От пострадалите ще се изисква валидна планинска или друга застраховка, която покрива разходите на ПСС при БЧК.