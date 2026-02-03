ЗАРЕЖДАНЕ...
Ще охраняват ски зона "Картала" в Рила от понеделник до неделя
Напомняме, че ПСС при БЧК няма поети ангажименти със ски зони "Безбог“ в Пирин и "Осогово“ в Осогово, както други по-малки писти. В тези райони ПСС не осигурява спасяване на скиори и сноубордисти, а при настъпил инцидент планинските спасители реагират по стандартния ред като при нещастен случай в планината, съгласно тактическия план на отряда на ПСС, отговарящ за съответния район.
От пострадалите ще се изисква валидна планинска или друга застраховка, която покрива разходите на ПСС при БЧК.
Нидерландецът Рудолф от Дълги дел: Българите са отворени, общителни и могат да бъдат истински приятели
