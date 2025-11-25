ЗАРЕЖДАНЕ...
Ще обновят ли здравната служба в село Баня?
Сградата на здравната служба е в силно амортизирано състояние. Материалната база е остаряла, в нея работят само двама лекари, което ограничава възможностите за предоставяне на необходимите медицински услуги.
Проектът предвижда запазване на настоящото разпределение на двата етажа, цялостно обновяване и създаване на напълно достъпна среда, отговаряща на всички съвременни стандарти.
В планираните дейности се включват: подмяна на всички интериорни врати; ремонт и подмяна на парапети; обновяване на стени и тавани, боядисване; подмяна на компрометирани настилки; основен ремонт на покрива; нова фасадна топлоизолация с 12см изолационен слой; нова минерална мазилка и подмяна на дограмата; платформа за достъп на хора с увреждания.
"Нашата цел е не просто да се ремонтира сградата, а да се превърне в съвременен медицински център с капацитет за повече специалисти и по-широк набор от услуги - сподели кметът на община Разлог Красимир Герчев. - Това ще гарантира подобряване на здравните услуги и качествен достъп до здравна грижа за всички жители и гости на село Баня.“
Готовият проект ще бъде предложен за разглеждане от Общински съвет – Разлог, който ще вземе решение относно финансирането и начина на реализация.
