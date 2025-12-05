ЗАРЕЖДАНЕ...
"Щастливо място в театъра" носи празнични изненади на публиката в Благоевград през декември
На всяко декемврийско представление театърът ще поставя по три "коледни съкровища“, внимателно скрити под столовете или на други лесни за откриване места в залата. Сред тях ще има: празнични ваучери за отстъпка и покани за следващи спектакли.
Преди началото на представлението зрителите ще бъдат приканени да проверят своето място, защото тази година Коледа може да се окаже точно под седалката им и да ги зарадва със следващо театрално преживяване.
С инициативата "Щастливо място в театъра“ театърът отправя малък коледен жест на благодарност към своята публика – за доверието, за споделените вечери и за любовта към сцената.
Инициативата обхваща всички представления от програмата за месец декември.
