В духа на Коледа и споделените празници, Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград стартира нова, вълнуваща инициатива, която цели да донесе още повече топлина и настроение на зрителите. През целия месец декември залата на театъра ще крие малки чудеса.На всяко декемврийско представление театърът ще поставя по три "коледни съкровища“, внимателно скрити под столовете или на други лесни за откриване места в залата. Сред тях ще има: празнични ваучери за отстъпка и покани за следващи спектакли.Преди началото на представлението зрителите ще бъдат приканени да проверят своето място, защото тази година Коледа може да се окаже точно под седалката им и да ги зарадва със следващо театрално преживяване.С инициативата "Щастливо място в театъра“ театърът отправя малък коледен жест на благодарност към своята публика – за доверието, за споделените вечери и за любовта към сцената.Инициативата обхваща всички представления от програмата за месец декември.