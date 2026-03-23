Шофьорите да внимават: Профилактика на тол рамки в Благоевградско ще се извършва тази седмица
На 25 март от 12:30 ч. до 13 ч. движението по път I-1 София – Кулата, в района на Благоевград /при 366-и км/ и от 14 ч. до 15 ч. в района на Сандански /при 421-и км/ ще се осъществява поетапно в една лента, като трафикът ще се регулира от "Пътна полиция“.
Ограничение на движението в една лента ще има и по третокласния път III-106 Благоевград – ГКПП "Станке Лисичково“, в района на с. Селище, от 11:30 ч. до 12 ч.
На 26 март от 12:30 ч. до 13 ч. движението по II-19 Симитли – Банско, в района на Разлог /при 30-и км/, и от 14 ч. до 14:30 ч. по път II-84 Якоруда – Разлог, в района на с. Баня /при 102-и км/, ще се осъществява поетапно в една лента, като трафикът ще се регулира от "Пътна полиция“.
