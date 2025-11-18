През следващите дни шофьорите трябва да се движат с повишено внимание в два участъка на АМ "Струма“ на територията на област Кюстендил.До 14 ч. на 21 ноември /петък/ за гаранционен ремонт на фуги на виадукта при 58-и км на АМ "Струма“, в посока София, ще бъде ограничено движението в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът ще преминава в изпреварващата.На 20 ноември /четвъртък/, от 9:30 ч. до 12:30 ч. шофьорите е необходимо да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в тунел "Кочериново“ на АМ "Струма“. За изграждането на станция на мобилен оператор ще бъде прекъснато електрозахранването в двете тръби на тунела при 82-и км на автомагистралата.Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.