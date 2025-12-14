ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьорите да се движат с повишено внимание по АМ "Струма" в област Благоевград
©
Трафикът ще се регулира с пътни знаци, а скоростта ще е ограничена до 90 км/ч до 18 ч. днес.
Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци.
Още от категорията
/
Кметът на Благоевград с предложение за създаването на ново Общинско предприятие "Общинско имущество"
12.12
МТСП: Екипите на Агенцията за социално подпомагане ще окажат помощ на пострадалите от наводненията в Бургаско
07.12
Представиха основните дейности по проекта за енергийно обновяване на закрития плувен в кв. "Еленово"
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ПП-ДБ: Андрей Гюров е най-подходящ за служебен премиер!
19:19 / 13.12.2025
Благотворителен базар в Коледното градче в Благоевград
16:26 / 13.12.2025
Денят в Благоевград започва с температури под нулата
08:10 / 13.12.2025
Необичайна локация за последното заседание за 2025 г. на Общински...
19:04 / 12.12.2025
Кметът на Благоевград с предложение за създаването на ново Общинс...
18:00 / 12.12.2025
Възстановено е осветлението в тунел "Благоевград" на АМ "Струма" ...
17:25 / 12.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.