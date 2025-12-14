Шофьорите да се движат с повишено внимание в участък от АМ "Струма“ от 86-и до 102-и км в област Благоевград днес. Причината е поетапно изкърпване на настилката в двете платна за движение.Трафикът ще се регулира с пътни знаци, а скоростта ще е ограничена до 90 км/ч до 18 ч. днес.Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци.