Три пътнотранспортни произшествия са регистрирани в Югозападна България в рамките на няколко часа, като при инцидентите няма пострадали хора, но са нанесени материални щети по автомобилите.Първата катастрофа е станала около 12:40 ч. на бул. "Пейо Яворов“ в Благоевград. Лек автомобил е ударил няколко паркирани коли по протежение на платното, след като водачът е изгубил контрол над управлението. Самият шофьор е подал сигнал на телефон 112 и е съобщил за инцидента. По данни на МВР са нанесени само материални щети, без пострадали хора.Други две катастрофи са станали в района на село Елешница и също са приключили без ранени. Единият автомобил е самокатастрофирал, след като се е завъртял на заснежения път от Добринище към Гоце Делчев и е попаднал в крайпътна канавка.Вторият инцидент е станал в района на ж.п. гара Генерал Тодоров по пътя за Белица, където автомобил се е ударил челно в мантинела. И в двата случая водачите са се разминали без наранявания.