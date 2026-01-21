ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьор помете три автомобила в Благоевград
Първата катастрофа е станала около 12:40 ч. на бул. "Пейо Яворов“ в Благоевград. Лек автомобил е ударил няколко паркирани коли по протежение на платното, след като водачът е изгубил контрол над управлението. Самият шофьор е подал сигнал на телефон 112 и е съобщил за инцидента. По данни на МВР са нанесени само материални щети, без пострадали хора.
Други две катастрофи са станали в района на село Елешница и също са приключили без ранени. Единият автомобил е самокатастрофирал, след като се е завъртял на заснежения път от Добринище към Гоце Делчев и е попаднал в крайпътна канавка.
Вторият инцидент е станал в района на ж.п. гара Генерал Тодоров по пътя за Белица, където автомобил се е ударил челно в мантинела. И в двата случая водачите са се разминали без наранявания.
