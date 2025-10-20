Шест пътни инцидента в Югозападна България за два дни - един загинал и няколко ранени

© На 18 и 19 октомври 2025 г. в област Благоевград са регистрирани шест пътнотранспортни произшествия, при които една жена загина, а няколко души са пострадали.



На 18 октомври около 09:48 ч. на главен път Е-79 между село Струмяни и град Сандански, лек автомобил, управляван от 21-годишен мъж от с. Илинденци, при движение с несъобразена с пътните условия скорост, е излязъл вляво от платното и се е ударил в крайпътен скат. Водачът е получил повърхностни рани по ръцете и лицето и след медицински преглед е освободен за домашно лечение.



Същия ден около 16:00 ч. на Е-79 между Благоевград и Кресна, лек автомобил, управляван от 71-годишна жена от с. Лозен, на десен завой е навлязъл в насрещната лента и се е ударил в лек автомобил, шофирано от 22-годишна жена от Благоевград. При удара водачката на първия автомобил е пострадала тежко – с фрактура на глезена, четири счупени ребра, счупен таз и пневмоторакс. Шофьорката на втория автомобил е с комоцио и натъртвания. Пробите за алкохол и наркотици и на двете водачки са отрицателни.



Около 17:30 ч. на път II-84, км 62,5, лек автомобил, управляван от 81-годишен мъж от Велинград, при движение от с. Черна Места към Велинград, на десен завой е навлязъл в насрещната лента и се е блъснал в лек автомобил, шофирано от 21-годен мъж от с. Грашево. В резултат – 81-годишният водач е с фрактура на ребра и бедрена кост, 79-годишна пътничка е с фрактура на ребра и кръвонасядане в гръдната кухина, а младият водач на втория автомобил е с контузия на предмишницата. И тук пробите за алкохол и наркотици са отрицателни.



По-късно, около 18:55 ч., на пътя между селата Михнево и Кърналово, лек автомобил, управляван от неправоспособен 33-годишен мъж от с. Склаве, при движение с несъобразена скорост е излязъл вляво от платното и се е преобърнал. 23-годишна жена от с. Кавракирово, пътувала на задната седалка, е изпаднала от автомобила и е починала на място. Водачът е с комоцио, 43-годишна пътничка е с комоцио, а 17-годишно момиче – с натъртвания. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни.



На следващия ден, 19 октомври, около 15:24 ч. между селата Първомай и Кавракирово, мотоциклет, управляван от 46-годишен чужденец, при несъобразена скорост е навлязъл в насрещното движение и се е блъснал в лек автомобил, управляван от 56-годишен мъж от Петрич. Мотоциклетистът е с фрактура на подбедрицата. Пробите на водача на автомобила са отрицателни.



Същия ден, около 16:42 ч. в района на с. Ръждак, 88-годишен мъж от Петрич, управлявайки електрическа триколка, която не е регистрирана по надлежния ред, при завой наляво към града е отнел предимството на лек автомобил, шофиран от 67-годишен мъж от с. Беласица. В резултат на удара възрастният водач на триколката е получил подкожен хематом на главата и луксация на раменната става и е настанен в МБАЛ – Петрич. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на автомобила са отрицателни.



Полицията призовава водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, особено при есенни пътни условия.