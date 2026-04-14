С настъпването на топлите дни все повече от нас избират велосипеда като удобен и приятен начин за придвижване, а през топлите месеци той е сред предпочитаните средства за транспорт в Благоевград. За съжаление, това е и сезонът, в който кражбите на двуколесни превозни средства зачестяват значително, уточняват от Главна дирекция "Национална полиция".

За да предпазите своето имущество и да си спестите главоболия, Blagoevgrad.24 ви представя основните правила за сигурност, които всеки колоездач трябва да знае.

Основни правила за безопасност

Превенцията започва от начина, по който оставяте колелото си в градска среда:

Никога без заключване: Заключвайте велосипеда си винаги, дори когато го оставяте само за няколко минути.

Инвестирайте в качество: Използвайте здрави заключващи устройства. Специалистите препоръчват U-образни ключалки или дебели вериги, които са трудни за срязване.

Търсете стабилност: Винаги фиксирайте велосипеда към стабилен и неподвижен обект, като специална стойка или метален стълб.

Обхванете рамката: По възможност заключвайте едновременно рамката и поне едно от колелата.

Избирайте оживени места: Избягвайте тъмни и безлюдни улички. Когато не използвате велосипеда, го прибирайте на сигурно място - в гараж, мазе или вътре в жилището.

Допълнителна защита и идентификация

Ако най-лошото се случи, предварителната подготовка е ключът към намирането на откраднатото имущество:

Снимайте и запишете: Направете снимки на велосипеда и задължително запишете неговия сериен номер. Това е най-важният детайл за идентифицирането му от полицията.

Технологии на помощ: Използвайте GPS тракер за проследяване в реално време - малка инвестиция, която може да спаси скъп велосипед.

Уникални знаци: Обозначете рамката със стикери или лепенки. Можете дори да гравирате уникално име или код, за да го направите лесно разпознаваем.

Застраховка: Помислете за застраховка на имуществото, която покрива кражба на велосипед.

Бъдете бдителни! При забелязване на съмнително поведение около стойки за велосипеди, сигнализирайте своевременно на органите на реда.