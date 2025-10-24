ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Семейството на легендарен футболист от "Пирин" дари личния му архив на благоевградския музей
Дарението бе предоставено от неговата съпруга Таня и синът му Георги и включва ценни материали, които нагледно разказват историята на отбора и респективно на града. Сред експонатите са десетки купи, грамоти, награди, флагчета, значки и албуми със снимки, документиращи ключови моменти от историята на отбора и неговия предшественик – "Ботев“, както и за личности, оставили трайна диря в развитието на българския футбол.
Особено ценни са футболна топка, подписана от легендарни футболисти на "Пирин“, както и албум, в който могат да се проследят десетки мачове и събития от историята на отбора. Сред страниците, които привличат вниманието, е тази с две футболни легенди Петър Петров-Пешката и Георги Аспарухов-Гунди.Уредникът, д-р Биляна Карадакова, която прие дарението отбеляза, че експонатите представляват истинско съкровище. Още повече, че до сега музеят разполагаше с много ограничен материал от историята на "Пирин“.
За семейството на Петър Петров всички тези материали са изключително ценни – спомени и символи, които носят духа на легендата. Но те желаят тези артефакти да бъдат съхранени и достъпни за всички, които ценят историята на клуба. С голямо вълнение и гордост Таня и Георги ги даряват на музея, за да останат като жив спомен за Петър Петров и за славната история на "Пирин“.
От музея изразяват искрена благодарност към семейството на Петър Петров за щедрото дарение, което пази спомена за една от светлите личности на ФК "Пирин“, превръщайки личните му артефакти в живо свидетелство за футболните успехи и традиции на отбора.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
15:03 / 22.10.2025
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
10:37 / 22.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: