|Седмица на народните будители в Благоевград
На 29.10. ЦЛТРДБ ще представи VIII издание на Конкурс-рецитал по случай Деня на народните будители от 10:00 ч. в Младежкия дом.
В 11:00 ч. пред бюст-паметника на Пейо Яворов ще се положат цветя по повод 111 години от смъртта на поета.
На 30.10. (четвъртък) в Регионалната библиотека ще изнесе открити уроци на тема "Будители народни“.
На 31.10. (петък) отново там ще се състои тържествен концерт на децата от ДГ "Вечерница“.
Концерт по повод Деня на народните будители ще представи и НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1866“ на 31.10.от 18:30 ч. в големия читалищен салон.
На 01.10. Община Благоевград поставя началото на инициативата "Съвременни будители – книга вместо цвете“ от 11:00 ч. пред паметника на братя Миладинови на пл. "Георги Измирлиев“.
