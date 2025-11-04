Седем мигранти от Китай, скрити в метален сандък, са заловени при проверка на ГКПП "Кулата"

© При съвместна полицейска проверка днес, 4 ноември, около 11:20 часа в района на ГКПП "Кулата“ е установен товарен автомобил, в който в метален сандък са открити седем лица, заявили първоначално, че са китайски граждани. Камионът е пътувал от София за Гърция, предаде репортер на "Фокус".



По данни, представени на брифинг от органите на реда, проверката е извършена на базата на анализ на риска и изведени рискови профили. При спирането на няколко товарни автомобила за контрол, водачът на един от тях проявил видима нервност, което е провокирало по-задълбочена инспекция. В хода на проверката в товарния отсек били открити седем лица, укрити в метален сандък.



Всички открити лица са в добро здравословно състояние. Според полицията, бързата реакция на екипите е предотвратила възможни тежки последици.



По случая е образувано бързо полицейско производство по чл. 281, ал. 2, т. 1, 5 и 6 от Наказателния кодекс – за подпомагане на незаконно преминаване през границата. За това престъпление законът предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 2 до 10 години и глоба от 5 000 до 20 000 лв.