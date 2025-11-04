ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Седем мигранти от Китай, скрити в метален сандък, са заловени при проверка на ГКПП "Кулата"
По данни, представени на брифинг от органите на реда, проверката е извършена на базата на анализ на риска и изведени рискови профили. При спирането на няколко товарни автомобила за контрол, водачът на един от тях проявил видима нервност, което е провокирало по-задълбочена инспекция. В хода на проверката в товарния отсек били открити седем лица, укрити в метален сандък.
Всички открити лица са в добро здравословно състояние. Според полицията, бързата реакция на екипите е предотвратила възможни тежки последици.
По случая е образувано бързо полицейско производство по чл. 281, ал. 2, т. 1, 5 и 6 от Наказателния кодекс – за подпомагане на незаконно преминаване през границата. За това престъпление законът предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 2 до 10 години и глоба от 5 000 до 20 000 лв.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: