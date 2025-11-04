Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Седем мигранти от Китай, скрити в метален сандък, са заловени при проверка на ГКПП "Кулата"
Автор: Георги Кирилов 19:00Коментари (0)70
©
При съвместна полицейска проверка днес, 4 ноември, около 11:20 часа в района на ГКПП "Кулата“ е установен товарен автомобил, в който в метален сандък са открити седем лица, заявили първоначално, че са китайски граждани. Камионът е пътувал от София за Гърция, предаде репортер на "Фокус".

По данни, представени на брифинг от органите на реда, проверката е извършена на базата на анализ на риска и изведени рискови профили. При спирането на няколко товарни автомобила за контрол, водачът на един от тях проявил видима нервност, което е провокирало по-задълбочена инспекция. В хода на проверката в товарния отсек били открити седем лица, укрити в метален сандък.

Всички открити лица са в добро здравословно състояние. Според полицията, бързата реакция на екипите е предотвратила възможни тежки последици.

По случая е образувано бързо полицейско производство по чл. 281, ал. 2, т. 1, 5 и 6 от Наказателния кодекс – за подпомагане на незаконно преминаване през границата. За това престъпление законът предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 2 до 10 години и глоба от 5 000 до 20 000 лв.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
15:47 / 02.11.2025
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
09:53 / 02.11.2025
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
13:32 / 02.11.2025
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
10:44 / 02.11.2025
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
16:38 / 02.11.2025
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
13:31 / 02.11.2025
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
09:24 / 02.11.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Интеграцията на Западните Балкани в ЕС
България в еврозоната
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Убийство в центъра на София!
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: