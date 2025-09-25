ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сдружението на Югозападните общини отбелязва 25 години от учредяването си
На тържеството са поканени учредители, бивши и настоящи кметове на общини, председатели на общински съвети, областни управители, ръководители на държавни институции, духовни лица, партньорски организации.
Във фоайето на залата ще бъде показана ретроспективна фотоизложба, ще си припомним заедно изминатия път, трудностите и успехите и ще отправим пожелания за бъдещето.
