Сбогуваме се с един от първите танцьори на Ансамбъл "Пирин"
Той е от артистите, чиято отдаденост, сила и дълбока любов към изкуството оставят следа, която не се забравя.
"Сбогом, Симеоне! Благодарим ти за светлината, която разпръсна в ансамбъла, на сцената и в сърцата ни! Изказваме дълбоки съболезнования на семейството и близките му", пишат от Ансамбъл "Пирин".
Поклонението и погребението ще се състоят в събота, 22.11.225 г., от 12:00 часа на старите гробища в Благоевград.
