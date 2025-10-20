ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сандански отбелязва 113 години от своето Освобождение!
Днес, 20 октомври, Община Сандански ще почете славната годишнина – денят, в който преди 113 години градът посреща своята дългоочаквана свобода. Свобода, извоювана с безпримерната смелост и саможертва на нашите предци – героите, които ни завещаха чест и достойнство.
С дълбока признателност свеждаме глави пред тяхната памет.
Тържествената церемония по поднасяне на венци и цветя пред паметника на генерал Тодоров в парк "Свети Врач“ ще се състои днес, 20 октомври, от 17:30 ч.
Честит празник!
