|Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
За инцидента са сигнализирани полиция, спешен център и общинския инспекторат. Тялото е покрито, а в района се наблюдава присъствие на полицаи и служители на общинския инспекторат. За момента няма информация относно причините, довели до смъртта на човека.
Припомняме, че снощи, в района на улица "Ал. Стамболийски“, под Младежкия дом, почина друг възрастен мъж.
Промени в движението в участък от АМ "Струма" през следващите нощи
18:03 / 15.10.2025
