Само една фирма иска да обновява зелена площ в близост до благоевградската градска баня

© ДЗЗД "Грийн Стар“ е единственият кандидат, подал оферта по обявена от Община Благоевград обществена поръчка за инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи за обновяване на зелената площ в непосредствена близост до сградата на Градската баня в центъра на Благоевград.



Основните дейности предвидени за облагородяване на пространството са: подмяна на настилки и паркови съоръжения, обновяване на елементите на парковата среда, изграждане на енергоспестяващо осветление, монтаж на системи за видеонаблюдение, изграждане на поливна система за поддържане на зелените площи и озеленяване.



Предстои подадените документи да бъдат разгледани по допустимост от конкурсната комисия, след което ще се премине към разглеждане на техническото предложение на участника.



Прогнозната стойност на поръчката е 545 482,87 лв. без ДДС.



Средствата са осигурени по Програма "Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.



Дейностите са част от проект “Основен ремонт, реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда за създаване на Общностен център за уязвими групи и обновяване на прилежащата зелена площ".



Предстои в част от сградата на Градската баня да се изгради нов Общностен център, за който Община Благоевград е обявила друга обществена поръчка.