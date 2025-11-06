ЗАРЕЖДАНЕ...
|Само една фирма иска да обновява зелена площ в близост до благоевградската градска баня
Основните дейности предвидени за облагородяване на пространството са: подмяна на настилки и паркови съоръжения, обновяване на елементите на парковата среда, изграждане на енергоспестяващо осветление, монтаж на системи за видеонаблюдение, изграждане на поливна система за поддържане на зелените площи и озеленяване.
Предстои подадените документи да бъдат разгледани по допустимост от конкурсната комисия, след което ще се премине към разглеждане на техническото предложение на участника.
Прогнозната стойност на поръчката е 545 482,87 лв. без ДДС.
Средствата са осигурени по Програма "Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.
Дейностите са част от проект “Основен ремонт, реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда за създаване на Общностен център за уязвими групи и обновяване на прилежащата зелена площ".
Предстои в част от сградата на Градската баня да се изгради нов Общностен център, за който Община Благоевград е обявила друга обществена поръчка.
