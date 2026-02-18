С военни почести, шествие и ритуал в памет на Апостола Благоевград отбеляза 153 години от гибелта му.В 17:30 часа на площад "Македония“ се събраха стотици ученици и учители, представители на институции и граждани, които се отправиха към бюст-паметника на Апостола, съпровождани от духовия оркестър към ЦЛТРДБ.Церемонията започна с парад на знамена и почетен караул, съпроводени от Биг Бенд – Благоевград. Прозвуча и Химнът на Република България.Децата от ДГ № 6 "Щастливо детство“ представиха литературно-музикална програма и изпълниха "Кажи ми, горо“. Участие в ритуала взеха военни от 3-то бригадно командване, представители на Регионален клуб "Традиция“ и Сдружение "14-ти пехотен полк“, а солистът на Фолклорен ансамбъл "Пирин“ Милена Пищолска-Увалиева изпълни песента "Излел е“.Паметта на Апостола бе почетена с едноминутно мълчание и падане на колене. Военният караул на 3-то бригадно командване изпълни команда "Шапки долу“ при сведено национално знаме.В знак на признателност пред бюст-паметника на Васил Левски цветя положиха кметът на община Благоевград Методи Байкушев, заместник-областният управител Христо Ангелов, председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова, военни, представители на храм "Въведение Богородично“, учебни заведения, културни институции, политически партии, общественици и граждани.Церемонията завърши с "Ботев марш“, изпълнен от Биг Бенд – Благоевград.