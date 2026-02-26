ЗАРЕЖДАНЕ...
С тържествени събития в Благоевград ще бъдат отбелязани 148 години от Освобождението на България
©
Честванията на 3 март ще започнат в 11.00 часа в двора на храм "Въведение Богородично“ с панихида за загиналите за Освобождението на България и полагане на цветя пред паметния знак на майор Иван Павлович Орлински.
В 11.30 часа на площад "Македония“ ще се състои тържествен ритуал по издигане на националния флаг на Република България с участието на 3-то бригадно командване и Представителния духов оркестър на Сухопътни войски на Република България. В знак на признателност към загиналите за свободата ще бъдат положени венци и цветя пред паметника на Гоце Делчев.
От 12.00 часа на сцената в подплощадното пространство на площад "Георги Измирлиев“ ще започне концерт на НЧ "Арсени Костенцев - 1980" село Изгрев, а от 12.30 часа музикален поздрав към жителите и гостите на града ще отправи любимката на публиката в националната селекция на Евровизия 2026 - Mona.
Община Благоевград кани всички жители и гости на града да се включат в честванията и заедно да отбележим Националния празник на Република България – 3 март.
Още от категорията
/
Депутатите преодоляха ветото на президента: Официално се ограничават изборните секции в държавите извън ЕС
25.02
Община Благоевград провежда обществена поръчка за изграждане на нови и ремонт на съществуващи детски и спортни площадки
25.02
Адмирал Емил Ефтимов: Американски военни самолети не са летели, докато летище "Васил Левски" - София беше затворено
24.02
Динев предаде властта на новия областен управител Николай Куколев, ето какво си казаха двамата
24.02
Представят резултатите от изпълнението на проект за рехабилитиране и модернизация на осветлението в община Благоевград
24.02
Община Благоевград е номинирана в категория "Публична администрация" за платформата "СигналИн"
21.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Над 2 500 нови осветителни тела са монтирани в Благоевград и шест...
16:29 / 25.02.2026
С богата празнична програма ще бъде отбелязан 1 март в Благоевгра...
14:04 / 25.02.2026
Депутатите преодоляха ветото на президента: Официално се огранича...
12:54 / 25.02.2026
Обучение за по-ефективно управление на ВиК ресурсите за експертит...
10:56 / 25.02.2026
Стартира кампанията за плащане на местни данъци и такса битови от...
10:15 / 25.02.2026
Добруджа срещна Пирин
10:02 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.