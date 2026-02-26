С тържествени събития в Благоевград ще бъдат отбелязани 148 години от Освобождението на България.Честванията на 3 март ще започнат в 11.00 часа в двора на храм "Въведение Богородично“ с панихида за загиналите за Освобождението на България и полагане на цветя пред паметния знак на майор Иван Павлович Орлински.В 11.30 часа на площад "Македония“ ще се състои тържествен ритуал по издигане на националния флаг на Република България с участието на 3-то бригадно командване и Представителния духов оркестър на Сухопътни войски на Република България. В знак на признателност към загиналите за свободата ще бъдат положени венци и цветя пред паметника на Гоце Делчев.От 12.00 часа на сцената в подплощадното пространство на площад "Георги Измирлиев“ ще започне концерт на НЧ "Арсени Костенцев - 1980" село Изгрев, а от 12.30 часа музикален поздрав към жителите и гостите на града ще отправи любимката на публиката в националната селекция на Евровизия 2026 - Mona.Община Благоевград кани всички жители и гости на града да се включат в честванията и заедно да отбележим Националния празник на Република България – 3 март.