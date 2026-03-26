С тържествен концерт Ансамбъл "Пирин" отбелязва 100 години от рождението на един от емблематичните хореографи Кирил Харалампиев
В периода 1976–1985 г. той е главен хореограф на Ансамбъл "Пирин“ – време, в което между твореца и ансамбъла се изгражда дълбока и вдъхновяваща връзка. Именно тук Харалампиев създава едни от най-запомнящите се произведения в репертоара, оформяйки характерния сценичен облик на състава и оставяйки емоционален отпечатък, който продължава да живее и днес.
Кирил Харалампиев е сред най-значимите фигури в развитието на професионалната българска танцова школа. Основател и първи ръководител на отдел "Български танци“ в Средното държавно хореографско училище, той има ключова роля за утвърждаването на българския народен танц като сценично изкуство и учебна дисциплина. Именно в периода на неговата дейност училището е преименувано на Държавно хореографско училище – важен етап в институционализирането на професионалното танцово образование в България.
Автор на над 60 сценични танцови произведения, Харалампиев се отличава със своята ярка творческа индивидуалност и дълбока връзка с традициите на българския фолклор. Част от тези емблематични танци ще оживеят отново на сцената в рамките на концерта.
Специални гости в събитието ще бъдат ученици от Националното училище за танцово изкуство, които ще изпълнят произведения на Кирил Харалампиев, подчертавайки живата връзка и приемствеността между поколенията в българската танцова традиция.
Концертът ще се състои на 8 април от 19:00 часа, в зала "Пейо Яворов“, а билети могат да бъдат закупени от касата на Ансамбъл "Пирин“.
Като част от празничния културен календар, събитието носи и духа на Великден – празник на възраждането, надеждата и новото начало. Чрез силата на българския танц и музика, ансамбълът ще пресъздаде именно тази жива връзка между традиция и съвремие, между памет и бъдеще – така, както делото на Кирил Харалампиев продължава да вдъхновява нови поколения творци.
Концертът е не само юбилейно събитие, но и израз на признателност към личността и делото на Кирил Харалампиев – творец, оставил трайна следа в българската култура и изкуство.
