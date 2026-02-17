С повишено внимание трябва да се извършва движението по пътя за хижа "Беласица", съобщиха от Община Петрич.По данни от общината има опасен участък – пропадане и опасност от свличане на земна маса.В момента служители на Общината и Аварийното звено са на място, поставят се обозначителни ограничения.