С поредица от събития отбелязват 154 години от рождението на патрона на град Гоце Делчев
Спектакълът проследява историята на войводата Гоце Делчев през бурните и жестоки времена, в които Македония все още е под робство до навечерието на Илинденско-Преображенското въстание. Входът за спектакъла е свободен.
На 4 февруари 2026 г. (сряда) в 12.00 часа пред паметника на Гоце Делчев на централния площад в града, ще бъдат положени венци и цветя в памет на Гоце.
На церемонията ще присъства ръководството на община Гоце Делчев, представители на институции, неправителствени организации и политически партии, учебни заведения.
