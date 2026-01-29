С поредица от събития отбелязват 154 години от рождението на патрона на град Гоце Делчев. На 3 февруари 2026 г. (вторник) от 19.00 часа ще бъде представена постановката "Илинден“ по Димитър Талев и Пейо К. Яворов, която ще бъде представена от Драматичен театър - Ловеч.Спектакълът проследява историята на войводата Гоце Делчев през бурните и жестоки времена, в които Македония все още е под робство до навечерието на Илинденско-Преображенското въстание. Входът за спектакъла е свободен.На 4 февруари 2026 г. (сряда) в 12.00 часа пред паметника на Гоце Делчев на централния площад в града, ще бъдат положени венци и цветя в памет на Гоце.На церемонията ще присъства ръководството на община Гоце Делчев, представители на институции, неправителствени организации и политически партии, учебни заведения.