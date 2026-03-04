ЗАРЕЖДАНЕ...
С полагане на цветя в Благоевград бяха отбелязани 145 години от рождението на Тодор Александров
Ритуалът се състоя пред бюст-паметника на революционера, който се намира в градинката пред Съдебната палата в областния център.
В ритуала участва и заместник-кметът по култура, спорт и туризъм Станислав Кимчев.
Тодор Александров е роден на 4 март в щипската махала Ново село. Той е член на Централния комитет и лидер на Вътрешната македонска революционна организация. Името му се свързва с подвизи и прояви на изключителна храброст.
Тодор Александров е наричан "Старио" и "последният цар на планините". Той е убит на 31 август 1924 година в местността Равна бука край село Сугарево.
