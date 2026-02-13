ЗАРЕЖДАНЕ...
С паметно шествие в Благоевград отбелязват 153 години от обесването на Апостола на свободата Васил Левски
Церемонията ще започне в 18:00 часа пред бюст-паметника на революционера в Благоевград.
Присъстващите ще могат да се включат в паметно шествие, да отдадат почит с минута мълчание и да положат венци и цветя в знак на признателност към делото на Васил Левски.
