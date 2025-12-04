Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
С новогодишен концерт Благоевград изпраща старата 2025 и посреща новата 2026 година пред голямата сцена в коледното градче.

Точно в 22:30 часа на площад "Георги Измирлиев" ще започне празничната програма с участието на местни и популярни изпълнители.

Публиката ще чуе гласовете на модерната поп и джаз изпълнителка Преслава Кръстева, която впечатли журито на "Гласът на България" 2021 г., солиста на Ансамбъл "Пирин" - емблематичната певица Стойка Германова, фолклорния дует с традиционни и модерни обработки на песни в автентичен двуглас, познатите за Благоевград - Бисера и Лидия и доайена на македонската фолклорна песен Карамфил Божиков.

Водещ по време на новогодишната нощ ще бъде колоритният актьор Виктор Кападжиев. Програмата обещава запомняща се вечер под открито небе.

И тази година Община Благоевград няма да включи пиротехнически изделия в празничната програма, с цел предотвратяване на неудобствата за деца и животни, които изпитват силен стрес от този шум, както и за опазване чистотата на въздуха. 

Въпреки това нощта ще бъде изпълнена с емоции и изненади. 

Събитието се организира от Община Благоевград, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025г, договор № BG-RRP-11.021-0017-C01., Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, BG-RRP-11.021.