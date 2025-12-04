С новогодишен концерт Благоевград изпраща старата 2025 и посреща новата 2026 година пред голямата сцена в коледното градче.Точно в 22:30 часа на площад "Георги Измирлиев" ще започне празничната програма с участието на местни и популярни изпълнители.Публиката ще чуе гласовете на модерната поп и джаз изпълнителка Преслава Кръстева, която впечатли журито на "Гласът на България" 2021 г., солиста на Ансамбъл "Пирин" - емблематичната певица Стойка Германова, фолклорния дует с традиционни и модерни обработки на песни в автентичен двуглас, познатите за Благоевград - Бисера и Лидия и доайена на македонската фолклорна песен Карамфил Божиков.Водещ по време на новогодишната нощ ще бъде колоритният актьор Виктор Кападжиев. Програмата обещава запомняща се вечер под открито небе.И тази година Община Благоевград няма да включи пиротехнически изделия в празничната програма, с цел предотвратяване на неудобствата за деца и животни, които изпитват силен стрес от този шум, както и за опазване чистотата на въздуха.Въпреки това нощта ще бъде изпълнена с емоции и изненади.Събитието се организира от Община Благоевград, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025г, договор № BG-RRP-11.021-0017-C01., Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, BG-RRP-11.021.