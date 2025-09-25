Новини
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
Автор: Георги Кирилов 12:54Коментари (0)68
©
1 147 722 лева ще инвестира Община Благоевград в следващите 24 месеца в основен ремонт на Обсерваторията и изграждането на първия в региона дигитален планетариум. Средствата са осигурени по Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП "България – Северна Македония 2021 – 2027“, а основните цели и дейности, които предстоят, бяха представени от Станислав Кимчев – заместник-кмет по култура, спорт и туризъм, и Лилия Бояджиева – ръководител на проекта, на пресконференция днес.

Предстои да бъде извършена пълна реконструкция и разширение на Обсерваторията. Ще се изградят допълнителна кула, вътрешен асансьор и ново помещение за дигиталния планетариум.

Изцяло ще се реновира конферентната зала, която ще може да се използва за прожекции, изложби и различни събития. Ще бъде реставрирана и съществуваща фреска с доказана културно-историческа стойност. Една от залите на втория етаж ще бъде превърната в постоянна експозиция на историята на обсерваторията и ценни предмети, съхранявани през годините.

В рамките на проекта ще бъдат закупени нов телескоп, който ще бъде монтиран в купола, както и два преместваеми телескопа за наблюдения от терасата.

Пейки и соларно осветление ще бъдат поставени по пътеката, свързваща обсерваторията със Зоологическата градина, което ще създаде удобство за посетителите.

В пресконференцията участваха още представители на партньорите по проекта: Тони Стоименовски от Община Делчево, Здравка Чимева от "Алфа тур“ и Родна Деолска от Регионалния център за застъпничество в Делчево, Република Северна Македония.

С реновирането на обсерваторията и изграждането на модерен дигитален планетариум Благоевград ще разполага с уникален туристически продукт. Той ще бъде включен в туристическите пакети, предлагани от агенциите в града и региона, което ще повиши информираността за туристическите възможности и ще създаде стабилна основа за привличане на нови посетители.

Очакваният по-голям туристически поток ще донесе допълнителни ползи за местния бизнес. Хотелиери, ресторантьори и компании в сферата на услугите ще имат възможност да се развиват устойчиво, като увеличеният брой туристи ще генерира повече приходи и ще подпомогне цялостното икономическо оживление на Благоевград и региона.

Проект "Интегрирани туристически дейности в трансграничния регион Благоевград – Делчево“ се реализира с безвъзмездна финансова помощ по Приоритет 3 "Интегрирано развитие на трансграничния регион“ на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП "България – Северна Македония 2021 – 2027“. Той се осъществява в партньорство с Община Делчево, Република Северна Македония, сдружение "Регионален център за застъпничество“ от община Делчево и благоевградското туристическо дружество ЕТ "Здравка Чимева – Алфатур“.






