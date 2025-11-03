ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|С лев по-скъпа е потребителската кошница тази седмица
Той подчерта, че при зеленчуците, особено тези, които излизат извън сезон, се забелязват по-сериозни вариации. Намаляват обаче цените на зеления пипер, картофа, лука, зелето, лимона и ябълките.
Увеличение се наблюдава най-вече при доматите и най-вече при краставиците. "Очевидно е, че имаме доста по-малко предлагане в есенно-зимния сезон от гледна точка на оранжериите и това веднага се отрази на цената", каза Иванов.
Тази седмица се отчита поскъпване на пилешкото и свинското месо с 18 стотинки. Стоките, които намаляват цената си, са кашкавал, сирене, масло, ориз, кисело мляко, захар и прясно мляко. "При основните хранителни продукти към момента не се оформя тенденция за промяна, имаме сравнително балансирано прилагане", отбеляза председателят на ДКСБТ.
От 20 май 2025 г. до сега той отчете поскъпване най-вече при яйцата, сиренето, свинското и пилешко месо, както и доматите и краставиците, чиито цени се вдигат в последните дни вследствие отново на оранжерийното производство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 763
|предишна страница [ 1/128 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
08:46 / 01.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: