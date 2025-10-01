ЗАРЕЖДАНЕ...
|С грижа за най-малките благоевградчанчета
Купичките са изработени изцяло от материали на растителна основа, за чиято изолация е използвано царевично нишесте и отговарят на всички приложими стандарти и нормативни документи за продукти за контакт с храни. Те издържат на температурни амплитуди от -10 до +100 градуса и могат безпроблемно да се охлаждат в хладилник и да се затоплят в микровълнова фурна.
Така от началото на октомври, наред с осигуряването на пълноценна и здравословна храна за стотици деца на възраст между 10 месеца и 3 години в общинската млечна кухня, родителите ще могат да бъдат сигурни, че тя ще бъде доставяна и в безвредна опаковка. С нея е гарантирано, че различните менюта ще бъдат запазени топли, вкусни и доставени по начин, който гарантира опазване на околната среда и подобряване на управлението на отпадъците в общината.
През м. октомври 2025 г. също така предстои разполагане на първите кафяви контейнери за разделно събиране на хранителни и зелени отпадъци от търговски, образователни, социални и общински обекти в Благоевград, предназначени за анаеробната инсталация, която ще обслужва общините Благоевград, Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила.
Използването на компостируеми опаковки позволява същите да се преработват директно с остатъците от храна и напитки в тях в анаеробната инсталация и по-този начин да повишават качеството и количеството на произведения компост, както и да пестят природни ресурси и разходи от общинския бюджет, свързани с управление на отпадъците.
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
