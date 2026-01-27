Община Благоевград удължава с една седмица крайния срок за кандидатстване по процедурата за безплатна подмяна на печки на дърва и въглища с екологични алтернативи на електричество и пелети. Всички заинтересовани граждани могат да подават документи до 06.02.2026 г. (петък) включително – на място в Информационния център, разположен на партера в сградата на общината, или по електронен път на адрес vb@blagoevgrad.bg.Кампанията се реализира като част от дейностите по проект, финансиран по Програма "Околна среда“ 2021–2027 г.Право да кандидатстват по програмата имат физически и юридически лица, които притежават или са съсобственици на жилищен имот (в еднофамилна или многофамилна сграда), в който се използват отоплителни уреди на твърдо гориво – печки, котли, камини и други. Одобрените кандидати ще получат новите отоплителни уреди напълно безвъзмездно, след подписване на договор.Предлаганите екологосъобразни отоплителни решения включват: топловъздушни камини на пелети или дървесен чипс (6 kW, 8 kW, 12 kW), пелетни котли (25 kW, 30 kW), термопомпи "въздух–въздух“ (9 000 BTU, 12 000 BTU, 15 000 BTU и 18 000 BTU), както и сплит системи – термопомпи "въздух–вода“ (12 kW, 16 kW).Към момента, по втория етап от процедурата за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи на територията на община Благоевград, са подадени около 1280 заявления от домакинства.В рамките на първия етап от приема на документи вече са монтирани около 2020 броя нови отоплителни уреди на одобрените кандидати, като старите уреди на твърдо гориво са заменени с по-екологични, устойчиви и щадящи околната среда решения за отопление.Подробна информация относно условията за кандидатстване, както и образците на необходимите документи, са публикувани на официалната страница на община Благоевград и могат да бъдат намерени на следния линк: https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh.Процедурата за прием на заявления за подмяна на печки на твърдо гориво с екологични алтернативи се организира в изпълнение на проект № BG16FFPR002-5.002-0001 "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“ е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 "ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“ (2), по приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет на Република България.