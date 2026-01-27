ЗАРЕЖДАНЕ...
С една седмица се удължава срокът за кандидатстване по процедурата за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи в Благоевград
©
Кампанията се реализира като част от дейностите по проект, финансиран по Програма "Околна среда“ 2021–2027 г.
Право да кандидатстват по програмата имат физически и юридически лица, които притежават или са съсобственици на жилищен имот (в еднофамилна или многофамилна сграда), в който се използват отоплителни уреди на твърдо гориво – печки, котли, камини и други. Одобрените кандидати ще получат новите отоплителни уреди напълно безвъзмездно, след подписване на договор.
Предлаганите екологосъобразни отоплителни решения включват: топловъздушни камини на пелети или дървесен чипс (6 kW, 8 kW, 12 kW), пелетни котли (25 kW, 30 kW), термопомпи "въздух–въздух“ (9 000 BTU, 12 000 BTU, 15 000 BTU и 18 000 BTU), както и сплит системи – термопомпи "въздух–вода“ (12 kW, 16 kW).
Към момента, по втория етап от процедурата за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи на територията на община Благоевград, са подадени около 1280 заявления от домакинства.
В рамките на първия етап от приема на документи вече са монтирани около 2020 броя нови отоплителни уреди на одобрените кандидати, като старите уреди на твърдо гориво са заменени с по-екологични, устойчиви и щадящи околната среда решения за отопление.
Подробна информация относно условията за кандидатстване, както и образците на необходимите документи, са публикувани на официалната страница на община Благоевград и могат да бъдат намерени на следния линк: https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh.
Процедурата за прием на заявления за подмяна на печки на твърдо гориво с екологични алтернативи се организира в изпълнение на проект № BG16FFPR002-5.002-0001 "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“ е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 "ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“ (2), по приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет на Република България.
Още от категорията
/
Ива Митева: Радев може да направи единствено коалиция и ще са му необходими минимум две партии
25.01
Кметът Байкушев обясни защо е важно да се изгради подземен паркинг под площад "Македония", въпреки скептицизма на експерти
22.01
Кметът на община Благоевград публикува за обществено обсъждане Списък на свободните мери, пасища и ливади
19.01
Публикуваха за обществено обсъждане предложението общинските такси и цени на услугите в Благоевград в евро да се закръглят надолу
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Лек автомобил се преобърна на централен булевард в Благоевград
16:38 / 26.01.2026
Отлага се изграждането на подземен паркинг под площад "Македония"...
15:51 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.