Илияна Йотова на консултации за избора на служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС.
Народните представители поднесоха букет цветя на президента.
“Припомням, че след последните промени в Конституцията трябва да избера служебен премиер по списък и да направя консултации с партиите. Тези консултации за мен са важни, за да се проведат честни и прозрачни избори, за да върнем доверието в гражданите", заяви президентът Илияна Йотова.
Това е последният кръг от консултации като се очаква след това да пристигнат парламентарните групи на МЕЧ и “Величие".
“Вашето мнение и препоръка ще бъде от изключително значение. Аз ще посоча от тези 5-ма, които ми казаха “Да", допълни Йотова.
