С богата празнична програма ще бъде отбелязан 1 март в Благоевград
По повод Деня на самодееца Община Благоевград организира и празничен концерт с участието на талантливи деца и самодейни състави от града и малките населени места.
В концертната програма участие ще вземат:
Група за народно пеене "Гласчето на Девето“ към Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов“, с ръководител Ванеса Георгиева, с изпълнение на песента "Наша Гана“;
Група за народни танци към Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов“, с ръководител Васил Георгиев, с танц "Гинка и Дунавско“;
Женска фолклорна група "Айдара“ при НЧ "Арсени Костенцев - 1980“, с. Изгрев;
Танцова група "Айдара“ при НЧ "Арсени Костенцев - 1980“, с. Изгрев;
Павлина Теова при НЧ "Арсени Костенцев - 1980“, с. Изгрев;
Мъжка фолклорна група "Айдара“ при НЧ "Арсени Костенцев - 1980“, с. Изгрев;
Фолклорна група при НЧ "Владимир Башев - 1922“, с. Селище;
Фолклорна група при НЧ "Иван Чаушки - 1934“, с. Логодаж;
Фолклорна група при НЧ "Яне Сандански - 1946“, с. Рилци;
Група за туристически песни "Айгидик“;
Фолклорна група "Струмски славей“;
Фолклорна група "Веселие“;
ГСГП "Нежни звуци“ при НЧ "Н. Вапцаров - 1866“;
Тодор Язовалийски при НЧ "Н. Вапцаров - 1866“;
ДФГ "Джумайчета“ при НЧ "Н. Вапцаров - 1866“;
Смесена фолклорна група "Белополски ритми“ при НЧ "Изгрев - 1946“, с. Бело поле;
Фолклорна група при НЧ "Никола Вапцаров“;
Пирински танцов ансамбъл "Вихрен“.
Община Благоевград кани всички жители и гости на града да се присъединят към празника и заедно да отбележим един от най-обичаните български празници.
