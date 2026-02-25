С богата празнична програма ще бъде отбелязан 1 март в Благоевград. Деца и възрастни ще могат да посрещнат самата Баба Марта в 11.00 часа на подплощадното пространство при пл. "Георги Измирлиев“ в Благоевград. Тя ще разкаже за древните български традиции, свързани със символа на мартеницата – обагрен в бяло и червено, носещ здраве, късмет и ново начало.По повод Деня на самодееца Община Благоевград организира и празничен концерт с участието на талантливи деца и самодейни състави от града и малките населени места.В концертната програма участие ще вземат:Група за народно пеене "Гласчето на Девето“ към Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов“, с ръководител Ванеса Георгиева, с изпълнение на песента "Наша Гана“;Група за народни танци към Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов“, с ръководител Васил Георгиев, с танц "Гинка и Дунавско“;Женска фолклорна група "Айдара“ при НЧ "Арсени Костенцев - 1980“, с. Изгрев;Танцова група "Айдара“ при НЧ "Арсени Костенцев - 1980“, с. Изгрев;Павлина Теова при НЧ "Арсени Костенцев - 1980“, с. Изгрев;Мъжка фолклорна група "Айдара“ при НЧ "Арсени Костенцев - 1980“, с. Изгрев;Фолклорна група при НЧ "Владимир Башев - 1922“, с. Селище;Фолклорна група при НЧ "Иван Чаушки - 1934“, с. Логодаж;Фолклорна група при НЧ "Яне Сандански - 1946“, с. Рилци;Група за туристически песни "Айгидик“;Фолклорна група "Струмски славей“;Фолклорна група "Веселие“;ГСГП "Нежни звуци“ при НЧ "Н. Вапцаров - 1866“;Тодор Язовалийски при НЧ "Н. Вапцаров - 1866“;ДФГ "Джумайчета“ при НЧ "Н. Вапцаров - 1866“;Смесена фолклорна група "Белополски ритми“ при НЧ "Изгрев - 1946“, с. Бело поле;Фолклорна група при НЧ "Никола Вапцаров“;Пирински танцов ансамбъл "Вихрен“.Община Благоевград кани всички жители и гости на града да се присъединят към празника и заедно да отбележим един от най-обичаните български празници.