ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|С 39 300 нови сметосъбиращи съда Община Благоевград ще подобри управлението на отпадъците
Пластмасовите съдове, предвидени за закупуване, са предназначени за различни видове отпадъци – битови, разделно събирани, биоразградими и хранителни, което ще улесни гражданите и ще повиши ефективността на системата за събиране и рециклиране. Мерките са насочени към подобряване на хигиената в обществените пространства и към по-чиста градска среда.
Обявената обществена поръчка, рамково споразумение, е на стойност 2 146 500 лева без ДДС. Предстои конкурсна комисия да разгледа документите по допустимост, след което ще бъдат отворени ценовите оферти. На следващ етап ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители.
Към процедурата интерес са проявили шест фирми, подали общо 21 оферти по четирите обособени позиции – сред тях "Ем Пи Ар“ ЕООД, "Мева България“ ЕООД, "Колела А2“ ЕООД, "Идеа Сервиз“, "Техно Виста“ ЕООД и "Рила СНМ“ ЕООД.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: