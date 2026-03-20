Ръст на всички показатели и бързо правораздаване отчита Окръжен съд – Благоевград за 2025 година
Специални гости бяха: Бистра Николова- зам.-председател на Апелативен съд-София, Станислава Арабаджиева - административен ръководител на Окръжна прокуратура – Благоевград, Весела Стоилова- зам.-административен ръководител на Окръжна прокуратура-Благоевград, Стоянка Пишиева-Сахатчиева- председател на Административен съд-Благоевград, адвокат Рангел Бараков-представител на Адвокатска колегия Благоевград, ст. комисар Илия Тупаров- директор на ОД МВР-Благоевград, проф. д-р Николай Марин –ректор на ЮЗУ "Неофит Рилски“. На събранието присъстваха председателите на Районните съдилища в Благоевград, Разлог и Петрич, окръжни и районни магистрати и съдебни служители.
През 2025 г. в Окръжен съд – Благоевград са образувани 3144 дела, което е с 48 дела повече спрямо предходната година. От новопостъпилите дела 1731 са граждански и търговски, а 1413 – наказателни.
През отчетната година се наблюдава ръст както в разглежданите, така и в свършените дела. Статистическите данни показват, че окръжните съдии са разгледали общо 3837 дела, което е с 94 повече спрямо 2024 г. Броят на свършените дела е 3189, или със 139 повече в сравнение с предходната година.
Действителната натовареност на съдиите спрямо разглежданите дела е 12,96, а спрямо свършените дела – 10,77. Действителна месечна натовареност на един съдия в наказателното отделение спрямо разгледани дела е 11,71, а спрямо свършените - 10,70. При гражданските дела действителната месечна натовареност на един съдия спрямо разгледаните дела е 13,97, а спрямо свършените - 10,83.
Данните сочат стабилност на съдебните актове и много добра оценка за качеството на правораздаването. След осъществен инстанционен контрол от проверените съдебни актове в гражданското отделение са потвърдени 67 %, а в наказателното отделение – 67,53 %.
Налице е и бързина в правораздаването, което е показател за високата ефективност на работата на съдиите. От общо свършените дела в наказателното отделение през 2025 г. 87 % са приключили в тримесечен срок. В гражданското отделение 73 % от свършените дела са приключили в рамките на три месеца.
Резултатите от инстанционната проверка на делата на Районните съдилища в Благоевградски съдебен окръг също са високи. През 2025 г. потвърдените наказателни дела възлизат на 61 %, а гражданските на 64 %.
В заключителната част на доклада председателят на Окръжен съд-Благоевград изказа благодарност към всички съдии и служители за положените усилия и проявената отговорност.
Съдия Бистра Николова прочете поздравителен адрес от името на председателя на Апелативен съд-София и лично поздрави магистратите и служителите за добрите резултати.
