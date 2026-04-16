За поредна година в Благоевград ще се проведе едно от любимите събития на жителите и гостите на областния център – Занаят фест. От публикация на организаторите в социалните мрежи става ясно, че Благоевград ще се превърне в сцена на живото българско наследство в периода 8 – 10 май.

Събитието ще се проведе на площад "Македония“, където ще се съберат майстори-занаятчии от цялата страна. Ще има ръчно изработени изделия, традиционни храни и автентични вкусове, изложба на Асен Великов "Родова памет", фолклорна музика и танци, живо наследство и български дух.

Три дни, в които миналото оживява, занаятите разказват истории, а традицията се предава от ръка на ръка.