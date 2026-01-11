ЗАРЕЖДАНЕ...
Ротари клуб Петрич с важно дарение за нуждите на КАТ – Пътна полиция
© ФОКУС
Община Петрич дари уреда на Областна дирекция на МВР – Благоевград с цел да бъде използван за нуждите на Районно управление – Петрич.
Уредът е преминал необходимите сервизни проверки за функционална годност и има гаранционен срок.
"Изказваме благодарност на Ротари клуб Петрич за подетата инициатива, за службата в полза на обществото и за подкрепата през годините! Благодарност за партньорството при реализираните каузи и с надежда за продължаване на ползотворното сътрудничество", допълват от Община Петрич.
