Ротари клуб Петрич закупи и направи дарение – техническо средство алкохоломер Alcotest 7510.Община Петрич дари уреда на Областна дирекция на МВР – Благоевград с цел да бъде използван за нуждите на Районно управление – Петрич.Уредът е преминал необходимите сервизни проверки за функционална годност и има гаранционен срок."Изказваме благодарност на Ротари клуб Петрич за подетата инициатива, за службата в полза на обществото и за подкрепата през годините! Благодарност за партньорството при реализираните каузи и с надежда за продължаване на ползотворното сътрудничество", допълват от Община Петрич.