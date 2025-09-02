Новини
Рокади в ръководството на АУБ в Благоевград
Автор: Георги Кирилов 19:20
©
Д-р Марги Енсайн, президент на АУБ, обяви, че е взела трудното решение да се оттегли от поста си на президент на АУБ по лични причини. Д-р Енсайн подчерта, че за нея е било привилегия да служи като президент на АУБ, да работи с толкова отдадени служители, изключителен преподавателски състав и забележителни, дълбоко ангажирани студенти, както и че блестящите възпитаници на университета, живеещи и работещи по целия свят, са най-доброто доказателство за световното качество на образованието в АУБ. С цел да гарантира устойчивия успех на университета и отличните постижения на неговите студенти, Настоятелството на университета назначи д-р Джей Даниел Минингер, първи заместник-ректор по академичните въпроси на АУБ, за временно изпълняващ длъжността президент.  Д-р Минингер се присъедини към ръководството на АУБ през 2022 г. Той притежава докторска степен по сравнителна литература от Университета на Минесота, специализирал е в университетите "Хумболт“ и "Свободен университет“ в Берлин, както и в изследователския център Søren Kierkegaard към Университета в Копенхаген. Преди да се присъедини към АУБ, е заемал поста на вицепрезидент по академичните въпроси в LCC International University в Литва и е бил професор по философия и литературни изследвания в редица академични институции. "Уверени сме, че под ръководството на д-р Минингер университетът ще затвърди вече постигнатите значителни успехи и ще продължи и възходящото си развитие по време на този преход“, каза д-р Крис Потс, председател на Настоятелството на АУБ. "Неговата визия, опит и отдаденост ще осигугурят както приемственост, така и тласък в бъдещото развитие.“​ През този период д-р Минингер ще се съсредоточи върху съхраняването на традицията на АУБ за академични постижения, подкрепата на студенти, преподаватели и служители, както и върху развитието на стратегическите инициативи на университета, докато Настоятелството проведе процедура за избор на следващ президент.






Все още няма коментари към статията.
Статистика: