Рокада в комисията по образование! Василиса Валеова вече не е председател
Автор: Георги Кирилов 10:40Коментари (0)81
©
Общинският съвет – Благоевград освободи Василиса Валеова от поста председател и член на Комисията по образование, култура и вероизповедания. Предложението бе внесено от съветниците Антония Сивикова, Мартин Хърсовки и Мартина Транянова и включено в дневния ред като извънредна точка, подкрепена с 26 гласа "за“.

Като мотиви вносителите посочиха необходимостта от по-добро взаимодействие с администрацията, подобряване на организацията на заседанията и спазване на принципите на колегиалност.

За нов член на комисията бе избрана Гергана Муртова, а за председател – Антония Сивикова, която получи 29 гласа "за“.






