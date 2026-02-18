На 24 февруари сцената на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград ще посрещне гостуващия Родопски драматичен театър "Николай Хайтов“ с два спектакъла – за най-малките зрители и за почитателите на българската драматургия.От 11:00 ч. благоевградската публика ще може да гледа детския спектакъл "Примък-отмък“ – нова сценична версия на едноименната народна приказка. С много хумор и самоирония историята разказва за глезената Тодорка, научена от майка си да лежи по цял ден край огнището и да не пипва нищо с пръст. Но какво се случва, когато Тодора се омъжи и мама вече не е до нея да ѝ прислужва? Един след друг се появяват кандидати за женихи, докато накрая на прага застава Петьо Работарски. Дали Тодорка ще порасне и ще открие своя път – това ще разкрие самият спектакъл. В ролята на Тодорка зрителите ще видят обичаната смолянска актриса Десислава Минчева-Тодорова. Режисьор и сценарист е Петър Тодоров, а сценографията е дело на Ханна Шварц.Вечерта от 19:00 ч. ще бъде представен спектакълът "Ние, духовата музика“ по Йордан Радичков. От Радичков тръгва всичко – от една луда трева, един тъпан и един свят, в който мъжете разказват тайните си в размер девет осми. На сцената ври и кипи Северозападът – чешити, жени с остри езици, прасета, крави и един непокорен тъпан, който вилнее както му скимне. Спектакълът е колоритна и музикална картина на един разпознаваем български свят, в който смехът и тъгата вървят ръка за ръка. Режисьор е Петринел Гочев, художник – Юлиана Войкова, авторската музика е на Елисей, а снимките са на Михаил Хубчев. В представлението участват Асен Левов, Атанас Найденов, Боряна Иванова, Борис Хаджийски, Божана Мановска, Васил Читанов, Искра Йосифова, Никола Орешков, Пламен Иванов, Преслава Георгиева, Радина Алексиева и Стефка Барбудова.Гостуването на Родопски драматичен театър "Николай Хайтов“ – Смолян в Благоевград е възможност публиката да се срещне с два различни театрални свята в рамките на един ден – приказен и поучителен сутринта, и радичковски пъстър и музикален вечерта.