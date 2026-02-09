Започва решаване на проблема с прекъсванията на тока в Подгорието. Това беше уточнено на състояла се работна среща днес, подготвена от народния представител инж. Костадин Стойков.В разговорите се включиха представители на ЕРМ - Запад, директорът на Регионална дирекция на горите - Благоевград инж. Александър Попов, директорът на ДГС - Петрич инж. Николай Тановски, кметът на общината Димитър Бръчков, председателят на Общинския съвет Светла Данаилова, кметът на село Коларово Евгени Мицков и кметът на село Самуилово Кирил Стоянов.Обсъди се започване и последователност на действията за трайно решаване на дългогодишния проблем. Приоритетно ще се направи обхождане на сервитута на далекопроводите над селата в Подгорието от екипи на енергодружеството и горското. Ще бъдат маркирани за премахване сухи дървета, които застрашават съоръженията. След това ще се тръгне към задължителната корекция на сервитута - достатъчно отстояние на дървета от далекопроводите.От страна на РДГ - Благоевград и ДГС - Петрич ще бъдат издадени в кратки срокове необходимите разрешителни.Проблемът с прекъсванията на тока в район Подгорие засяга жителите на осем населени места всеки път, когато има промяна в метеорологичните условия. В пожароопасния сезон рискове има и за избухване на пожар в планина Беласица, което не трябва да се допуска.