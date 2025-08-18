Новини
Реорганизират движението по АМ "Струма" заради предстоящ ремонт
Автор: Цвети Христова 09:25Коментари (0)110
© АПИ
От 18 август /понеделник/ до 21 август /четвъртък/, между 7 ч. и 17 ч., движението в посока Благоевград от 37-и до 56-и км на АМ "Струма“ поетапно ще се осъществява в активната лента, съобщиха от АПИ. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка на участъка на територията на областите Перник и Кюстендил.

По време на работата поетапно ще се ограничава преминаването в аварийната и изпреварващата ленти на магистралата.

Необходимо е шофьорите да се движат внимателно и да следват пътната сигнализация, правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.






